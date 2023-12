In de nacht van vrijdag op zaterdag rond 03.00 uur is een ontploffing geweest voor een woning aan de Valkenkamp in Maarssen. Dat meldt de Politie Utrecht op X. Er is schade aan de gevel en de gevels van aangrenzende woningen.

De bewoners van de woning raakten niet gewond. De politie onderzoekt de zaak.