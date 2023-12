Politie onderzoekt dood vrouw Eindhoven en rol opgepakte man

De politie is in Eindhoven, waar vrijdag een 58-jarige vrouw dood in een seniorenwoning is gevonden, nog volop bezig met sporenonderzoek. Ook proberen rechercheurs met een buurtonderzoek te achterhalen wat zich precies heeft afgespeeld in het appartement aan de Generaal Cronjéstraat, in de wijk Doornakkers-Oost.

Een 55-jarige man is aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij het overlijden van de vrouw. De man bevond zich tijdens zijn aanhouding in het appartementencomplex, maakte de politie zaterdag bekend.

De politie kreeg vrijdag om 16.00 uur een melding dat er geen contact gemaakt kon worden gemaakt met de bewoonster. Agenten zijn het appartement binnengegaan en vonden de overleden vrouw.