Politie vindt zwaargewonde vrouw in woning in Maastricht

De politie heeft zaterdagochtend een zwaargewonde vrouw gevonden in een woning aan de Willem Vliegenstraat in de Maastrichtse wijk Mariaberg. Zij is naar het ziekenhuis gebracht. Twee mensen zijn opgepakt die mogelijk betrokken zijn bij de verwondingen van de vrouw.

De politie ging op onderzoek uit na een melding over een gewonde rond 08.45 uur. “Al gauw bleek dat er toch wel iets meer aan de hand was”, aldus een woordvoerder van de politie, die ernstig rekening houdt met een misdrijf.

De woordvoerder kon verder nog niets zeggen over de identiteit van de vrouw en de beide verdachten. Ook niet wat hun onderlinge relatie was en waar de verdachten zijn aangehouden.