Slachtoffers steekpartij Enschede vermoedelijk minderjarige Syriërs

Bij de fatale steekpartij in de binnenstad van Enschede vrijdagavond waren minderjarige Syrische vluchtelingen betrokken. Dat meldt burgemeester Roelof Bleker van Enschede op sociale media. Door de steekpartij kwam een persoon om het leven en een ander raakte zwaargewond. De krant Tubantia meldt dat beiden uit Syrië komen en nog niet lang in Nederland waren.

De politie vermoedt dat de aanleiding een conflict is geweest, maar wil er verder nog weinig over kwijt. Volgens Tubantia maakten de twee slachtoffers deel uit van een groepje van vijf jongeren dat ruzie kreeg met een andere groep. Het incident gebeurde in de omgeving van de Van Lochemstraat.

Bleker spreekt van een trieste gebeurtenis en leeft mee met de nabestaanden. “We hopen op een spoedig herstel van het slachtoffer dat gewond raakte. We hopen dat het onderzoek van de politie onder leiding van het Openbaar Ministerie snel duidelijkheid geeft over hoe dit heeft kunnen gebeuren.”