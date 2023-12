Vier aanhoudingen na steekincident Goedereede

Vier mensen zijn opgepakt voor betrokkenheid bij een steekincident in Goedereede vrijdagavond, meldt de politie zaterdagmiddag. De politie kreeg rond 20.00 uur een melding van een gewonde man op het dak van een schuurtje aan de Beresteyn. De 36-jarige man uit Den Haag werd door de brandweer van het dak gehaald. Eenmaal beneden bleek dat hij gestoken was.

Aan De Stove in Goedereede werd vrijdagavond een 37-jarige man uit die plaats aangehouden, deelde de politie eerder al. Later in de nacht hield de politie in De Lier nog een 42-jarige vrouw en een 26-jarige man uit Rotterdam aan. Ook de gewonde man is ingerekend.

Rond de aanhoudingen werd een agent onwel, deelt de politie. Hij betrad de woning aan De Stove en rook een sterke chemische lucht, waarna hij niet lekker werd. De politie meldt dat de agent werd nagekeken door ambulancepersoneel en snel weer opknapte. Wat de oorzaak was van de chemische lucht, kon een politiewoordvoerder niet zeggen.