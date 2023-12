Vrouw die zwaargewond werd gevonden in Maastricht overleden

In het ziekenhuis van Maastricht is zaterdag een vrouw overleden, die vlak daarvoor zwaargewond was gevonden in een woning in de Limburgse hoofdstad. De politie heeft twee verdachten aangehouden.

De politie vond de zwaargewonde vrouw in een woning aan de Willem Vliegenstraat. Rond 08.45 uur kwam bij de hulpdiensten een melding binnen van een gewonde vrouw in die woning. “Al gauw bleek dat er toch wel iets meer aan de hand was”, aldus een woordvoerder van de politie, die ernstig rekening houdt met een misdrijf. De vrouw werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar ze in de loop van zaterdagochtend overleed.

De politie probeert uit te zoeken wat er precies gebeurd is. De verdachten worden gehoord om erachter te komen of zij een rol hebben gespeeld bij het overlijden van de vrouw. Ook vindt er zaterdag forensisch onderzoek in de woning plaats om een beeld te krijgen van wat er is gebeurd.

De politie zoekt getuigen die iets meegekregen hebben van wat zich zaterdagochtend heeft afgespeeld op de Willem Vliegenstraat. De woordvoerder kon verder nog niets zeggen over de identiteit van de vrouw en de verdachten. Ook niet wat hun onderlinge relatie was en waar de verdachten zijn aangehouden.