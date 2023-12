Wintersportverkeer loopt vertraging op in Oostenrijk

In Oostenrijk is het zaterdag begin van de middag druk op de weg met wintersporters. Het verkeer loopt vooral vertraging op op de A10 van Salzburg naar Villach, zegt een woordvoerder van de ANWB. Tussen Salzburg en Werfen staat twee uur file.

De ANWB meldt zaterdagmiddag ook vakantiedrukte op de Duitse A7 en A8 richting Oostenrijk en in Frankrijk op de A43 van Lyon naar Chambéry.

Ook vrijdagmiddag was het druk met mensen die onderweg waren naar wintersportlocaties. Vanuit Nederland was er vakantieverkeer te zien op de A12 voor de Duitse grens. Vakantiegangers liepen ook toen vooral vertraging op in Oostenrijk. Op de Oostenrijkse A10 zijn wegwerkzaamheden aan vijf tunnels.

In verschillende wintersportgebieden was het weer de afgelopen dagen net als in Nederland stormachtig. Weeronline sprak eerder deze week van “ronduit slecht weer” in grote delen van de Alpen.