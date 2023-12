Zeven mannen aangehouden voor ontvoering van man in Schiedam

De politie heeft afgelopen week zeven mannen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een ontvoering van een 40-jarige man uit Maassluis. De man werd maandag rond 17.30 uur ontvoerd vanuit een parkeergarage in Schiedam, meldt de politie zaterdag.

Dezelfde avond werd in verband hiermee een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden in Tilburg. In Amsterdam zijn dinsdag nog zes verdachten aangehouden.

Het slachtoffer is woensdagavond gevonden door handhavers in de gemeente Haarlemmermeer. Hij maakt het volgens de politie naar omstandigheden goed.

Zes verdachten zitten nog vast. De rechter-commissaris besloot vrijdag dat hun voorarrest met veertien dagen wordt verlengd. Het gaat naast de in Tilburg aangehouden verdachte om een 24-jarige man uit Tilburg, een man van 30 jaar uit Rotterdam, een 32-jarige man uit Aalsmeer en twee mannen van 23 en 30 jaar oud zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in Rotterdam kan nog niets zeggen over de achtergrond van de ontvoering, omdat het onderzoek nog loopt.