Het KNMI waarschuwt zondag in het westen van het land voor zware windstoten en heeft voor de provincies Zeeland, Noord- en Zuid-Holland en het Waddengebied code geel afgegeven. De weerswaarschuwing geldt tot halverwege de avond.

Aan zee komen windstoten van rond de 90 kilometer per uur voor, verder landinwaarts zijn ze 75 tot 80 kilometer per uur. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hiervan hinder ondervinden. In de loop van de avond neemt de wind wat af, aldus het KNMI.