Daklozenopvang in Amsterdam ontruimd om mogelijk explosief

In een passantenhotel van HVO-Querido aan de Tweede Boerhaavestraat in Amsterdam-Oost is zondagochtend een mogelijk explosief gevonden. Het pand, waarin zestig tijdelijke woningen voor daklozen gevestigd zijn, is uit veiligheidsoverwegingen ontruimd, meldt de politie.

Ongeveer vijftig mensen die aanwezig waren in de daklozenopvang worden opgevangen in Hotel Arena in het Oosterpark. Het Rode Kruis is daar met een aantal mensen aanwezig om hen een luisterend oor en andere steun te bieden.

De omgeving van het pand is afgezet en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doet onderzoek.