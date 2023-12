De man die donderdagochtend dood is gevonden in een park in Leidschendam is een 39-jarige Pool, meldt de politie zondag. Hij had geen vaste woon- of verblijfplaats. De politie gaat uit van een misdrijf.

De politie kreeg donderdagochtend rond 08.45 uur een melding binnen over het lichaam. De man lag in een park aan de Frekeweg naast een fietspad. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd en wie voor zijn dood verantwoordelijk is.