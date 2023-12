De overleden vrouw die zaterdag rond 17.45 uur werd gevonden in een huis aan het Ligthof in Tuitjenhorn is een 68-jarige inwoonster van de Noord-Hollandse plaats. Dat heeft de politie zondag bekendgemaakt. De zwaargewonde man in het huis is een 71-jarige, ook uit Tuitjenhorn. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht.

De politie meldde zaterdag al dat zij vermoeden dat de twee elkaar kenden en spreekt van een “familiedrama”.