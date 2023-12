Explosieven gevonden in daklozenopvang, verdachte aangehouden

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft meerdere explosieven gevonden in het passantenhotel van HVO-Querido aan de Tweede Boerhaavestraat in Amsterdam-Oost. De politie was de explosieven op het spoor gekomen in een lopend onderzoek. In dit onderzoek is zondag een verdachte aangehouden.

Om wat voor explosieven het precies gaat, kon een woordvoerder van de politie nog niet zeggen.

Het pand, waarin zestig tijdelijke woningen voor daklozen gevestigd zijn, werd zondagochtend uit voorzorg ontruimd omdat er een mogelijk explosief was aangetroffen.

De daklozenopvang en de omgeving zijn inmiddels weer vrijgegeven. De ongeveer vijftig bewoners die tijdelijk werden opgevangen in Hotel Arena in het Oosterpark kunnen terug naar hun woning.