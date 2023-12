In het westen van het land geldt geen code geel meer. Het KNMI waarschuwde eerder op zondag voor zware windstoten in de provincies Zeeland, Noord- en Zuid-Holland en het Waddengebied. Rond 20.15 uur gold er geen weerswaarschuwing meer in Nederland.

Eerder liet het KNMI weten dat aan zee windstoten konden voorkomen van rond de 90 kilometer per uur. Ook verder landinwaarts konden mensen last hebben van windstoten. De wind is inmiddels afgenomen.