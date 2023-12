Gesprek over lhbtiq+-rechten op 3FM is Radiomoment van het Jaar

Een fragment op NPO 3FM waarbij radio-dj Timur Perlin met luisteraar Mark discussieert over lhbtiq+-rechten is benoemd tot Het Radiomoment van het Jaar 2023. Dat is zondag bekendgemaakt in het Omroep MAX-programma De Perstribune op NPO Radio 1. De discussie vond plaats in het programma Requestival.

De discussie ontstond door de actie Pride in jouw dorp van Perlin, waarbij in een dorp een Pride wordt georganiseerd om iemand uit de lhbtiq+-gemeenschap te steunen. Perlin kreeg een boze luisteraar aan de telefoon, waarna een gesprek tussen de twee ontstond waarin beiden hun visie deelden. Mark vond dat dit mensen “door de strot” wordt geduwd, Perlin zei dat hij misschien niet uit de kast was gekomen als nooit iemand op de radio of televisie had gezegd dat het “oké is om gay te zijn”.

“In het bekroonde fragment horen we Timur op zijn best: open, eerlijk, kwetsbaar én met uitgestoken hand”, zegt juryvoorzitter Ron Vergouwen. “Timur probeert de dialoog aan te gaan met iemand die lijnrecht tegenover hem staat.”

“Het feit dat er gewoon zoiets gebeurt in mijn uitzending vind ik altijd wel lekker”, zegt Perlin over het winnen van de prijs. “Want dat is precies waar ik van houd. Uit je eigen bubbel, uit je eigen mening. En ook al staat die mening 180 graden tegenover jouw mening, hij moet wel even gehoord worden.”

Dit is de vijfde keer dat Het Radiomoment van het Jaar wordt uitgereikt. Vorig jaar won een gesprek van radio-dj Mourali over de oorlog in Oekraïne in haar programma Welingelichte Kringen.