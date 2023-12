Serious Request-opbrengst met 7,5 miljoen meer dan laatste 6 jaar

De eindstand van 3FM Serious Request 2023 bedraagt 7.502.981 euro. Dat is zondagavond bekendgemaakt. Daarmee is dit jaar meer geld opgehaald met de goededoelenactie dan de afgelopen zes jaar. De opbrengst gaat naar Stichting ALS Nederland. Radio-dj’s Barend van Deelen, Wijnand Speelman en Sophie Hijlkema werden zondagavond opgesloten in het Glazen Huis op de Grote Markt in Nijmegen. Luisteraars konden sindsdien plaatjes aanvragen in ruil voor een donatie.

Tijdens een optreden van het koor Dekoor Close Harmony op de Grote Markt verlieten de dj’s zondagavond het Glazen Huis. “Dat mijn moeder even langskwam dat had ik echt even nodig”, noemt Hijlkema als haar hoogtepunt van de week. Speelman: “Deze week was een voorbeeld van verbroedering.”

“Wat een eindstand, dit hadden we niet durven dromen”, zegt NPO 3FM-zendermanager Menno de Boer. “We zijn ongelofelijk voldaan over hoe we met zoveel passie en heel ons hart Nederland hebben kunnen raken. Deze editie brak vele records en z√≥veel Nederlanders zijn in actie gekomen, hebben waanzinnige platen aangevraagd en de Glazen Huis-dj’s gesteund.”

Limore Noach, de directeur van Stichting ALS Nederland, kijkt terug op “een bijzondere week”. “We kijken met een enorm trots gevoel en bovenal veel dankbaarheid terug op afgelopen week. Ik wil iedereen die heeft bijgedragen aan deze onvergetelijke editie van het Glazen Huis uit de grond van mijn hart bedanken.”

In 2017 werd ruim 5,3 miljoen euro opgehaald, meer dan de afgelopen jaren. Dat bedrag uit 2017 is nu overtroffen. 3FM Serious Request wordt sinds 2004 jaarlijks georganiseerd. Dat eerste jaar leverde de goededoelenactie het minst op: 915.955 euro. Het hoogste bedrag is opgehaald in 2014 met bijna 12,4 miljoen euro. Vorig jaar werd ruim 2,3 miljoen euro opgehaald, in 2021 stond de teller op ruim 2 miljoen euro.

Verschillende artiesten traden de afgelopen dagen op bij het Glazen Huis, onder wie Tom Odell, Claude, Prins S. en De Geit, S10, Kraantje Pappie en MEAU.

De opbrengsten lagen het hoogst in de jaren 2011 tot en met 2014 met jaarlijks een bedrag van rond de 12 miljoen euro. Dat nam af in 2015, met in totaal nog geen 8,7 miljoen euro. Hoewel de opbrengst in 2016 weer iets meer was (bijna 9,3 miljoen), zakte de opbrengst in 2017 naar ruim 5,3 miljoen euro en in 2018 naar zo’n 1,3 miljoen euro, na 2004 de laagste eindstand. Dat jaar werd het Glazen Huis vervangen door The Lifeline, waarbij dj’s door het land trokken. Het Glazen Huis keerde in 2021 terug.