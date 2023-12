Een auto is zondagavond te water geraakt op de Baron van Sternbachlaan in Nijverdal (Overijssel). Van de drie inzittenden heeft er één, een vrouw van 25 uit Almelo, het ongeluk niet overleefd. Bij het ongeluk was geen ander voertuig betrokken. De auto zou eerst tegen een boom zijn gebotst en over de kop zijn geslagen, waarna hij in een sloot terechtkwam.

De politie kijkt bij het onderzoek “ook naar de rol van de bestuurder”, meldt ze op X.