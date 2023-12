Nederland viert druilerige kerst

Nederland viert opnieuw geen witte kerst dit jaar. Eerste kerstdag verloopt wisselvallig, met veel bewolking en geregeld buien. Het wordt 9 tot 12 graden en er staat een stevige zuidwestenwind.

Tweede kerstdag leent zich beter voor een kerstwandeling. Het is dan het grootste deel van de dag droog, en met name in de kustprovincies laat de zon zich af en toe zien. Door de zachte temperaturen zou de kerst van 2023 zomaar in de top vijf van warmste kerstdagen ooit gemeten kunnen belanden, meldt Weeronline.

De NS rijdt vanaf eerste kerstdag tot en met 5 januari volgens de vakantiedienstregeling. Dat houdt in dat de vervoerder doordeweeks ongeveer dezelfde dienstregeling aanhoudt als in het weekend.

De ANWB verwacht rustige dagen op de weg. Veel mensen gaan met de auto op pad tijdens kerst maar veelal gespreid over de dag, waardoor de kans op files volgens de verkeersdienst klein is. “Eventuele ongelukken uitgezonderd.”