Opnieuw zeeschildpad aangespoeld op Nederlands strand

Diergaarde Blijdorp heeft de afgelopen dagen meerdere dikkopschildpadden opgevangen die waren aangespoeld op de Nederlandse stranden. Het grootste exemplaar, dat is gevonden op het strand van Vlissingen, werd maandag binnengebracht bij de Rotterdamse dierentuin.

Het dier was bedekt met een dikke laag eendenmossels van zo’n 1600 gram. Nadat die verwijderd waren, woog de schildpad 2,4 kilo. De dierentuin schat dat hij drie jaar oud is. De dikkopschildpad, die ook wel onechte karetschildpad wordt genoemd, behoort tot de grootste zeeschildpaddensoorten ter wereld. Volwassen exemplaren kunnen wel meer dan 100 kilo wegen.

De schildpad die maandag werd binnengebracht, bleek onder de laag mosselen relatief onbeschadigd en redelijk actief. “Uiteraard wordt hij getrakteerd op een heerlijk kerstmaal. Net als zijn vijf mede-stranders”, laat Blijdorp weten.

De dierentuin draagt inmiddels zorg voor zes aangespoelde zeeschildpadden. Zij worden opgevangen in een speciale mariene quarantaine bij het Oceanium en onderzocht door een dierenarts. Het water waarin ze verblijven wordt langzaam warmer gemaakt totdat het uiteindelijk rond de 25 graden is. Als de schildpadden helemaal zijn aangesterkt, worden ze weer uitgezet in hun natuurlijke habitat.