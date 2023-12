Record voor Eindhovense onderzoekers: hoogste datasnelheid ooit

Wetenschappers uit Eindhoven zijn erin geslaagd een record te breken bij het versturen van een digitaal bestand. Nog nooit kwam dat zo snel aan op zijn bestemming. Het pakket bereikte een snelheid van 22,9 petabits per seconde. Bij het breken van het record werkten de Eindhovenaren samen met collega’s uit Japan en ItaliĆ«.

De bereikte snelheid komt overeen met “ongeveer 20 keer het wereldwijde internetverkeer per seconde” en “229 keer de maximale capaciteit van glasvezelkabels” die nu worden gebruikt, aldus onderzoeker Chigo Okonkwo van de Technische Universiteit Eindhoven. Hij vergelijkt het met “1 miljard mensen die tegelijkertijd Netflix-streams kijken. Of 10 miljard mensen die individuele HD-videogesprekken voeren. Dat zijn meer videogesprekken dan er mensen op de planeet zijn.”

Volgens Okonkwo helpen zulke razendsnelle verbindingen om meer mensen aan te sluiten op internet. Ook maakt het nieuwe toepassingen mogelijk, zoals kunstmatige intelligentie. Die technologie is in zijn woorden “bandbreedte-hongerig”.

Het oude record stond op ongeveer de helft, namelijk 10,66 petabits per seconde. Dat was in 2020 gehaald.