Spookrijder op vlucht voor politie springt water in en verdwijnt

Een automobilist op de vlucht voor de politie heeft zich in Bunde bij Maastricht met zijn voertuig vastgereden in een weiland en is vervolgens een nabijgelegen visvijver ingesprongen. Sindsdien is hij spoorloos. De hulpdiensten zijn met duikers naar de bestuurder op zoek. De man was opgevallen toen hij spookrijdend over de A2 bij Maastricht reed. De politie probeerde hem te stoppen, maar dat lukte niet.

De man wist bij een afrit aan de politie te ontkomen. De agenten gaven de achtervolging op, het werd volgens hen te gevaarlijk. Maar niet veel later kwamen nieuwe meldingen binnen van zeer gevaarlijk rijgedrag en al gauw bleek het te gaan om dezelfde bestuurder. Agenten zagen de man bij Bunde op een voetpad rijden, waarop de achtervolging werd hervat.

Bij Itteren reed de man zich vast in een drassig weiland, waarna hij uitstapte en de naburige visvijver in sprong. Agenten zagen hem nog even op een eilandje midden in de visvijver staan. Op verzoeken van agenten reageerde hij niet. Wel liep hij het water in en uit. Maar toen de gealarmeerde brandweer met bootjes naar het eiland voer, bleek hij verdwenen en sindsdien is hij spoorloos.

De hulpdiensten zijn met veel inzet naar hem op zoek. Zo worden onder meer duikers ingezet. Ook een traumahelikopter is geland.