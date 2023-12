Storing tijdens rit bij achtbaan Python in De Efteling

In attractiepark De Efteling is maandagavond een storing geweest bij de achtbaan Python, bevestigt een woordvoerder van het attractiepark na berichtgeving van het Brabants Dagblad. Inzittenden moesten uit de wagens worden gehaald. Niemand raakte gewond.

De technische storing vond rond 18.00 uur plaats. Dat gebeurde nadat de achtbaantrein was vertrokken, vlak voor de eerste helling kwam het voertuig tot stilstand, aldus de woordvoerder. Het is niet bekend hoeveel mensen op dat moment in het voertuig zaten.

De storing wordt door De Efteling onderzocht.