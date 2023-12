Twee mensen van dak gered bij brand in portiekflat Den Haag

Twee mensen zijn zondagavond van het dak van een portiekflat in de Boekhorststraat in het centrum van Den Haag gered. Dat gebeurde nadat in de flat op de eerste verdieping brand was uitgebroken. De twee waren naar het dak gevlucht om aan de rookontwikkeling in het trappenhuis te ontkomen, meldt de brandweer. De brand was snel onder controle. Er vielen geen gewonden.

Rond 22.45 uur kwam er een melding over de brand binnen bij de brandweer. Toen die arriveerde, stonden de twee personen al op het dak. Ze werden er door de brandweer vanaf gehaald met behulp van een hoogwerker. Ook zette de brandweer twee blusvoertuigen in om de brand te blussen en ontruimde zij de omringende appartementen.

De portiekflat waar de brand woedde is tijdelijk onbewoonbaar, laat de brandweer weten. De bewoners van de omringende appartementen kunnen weer terug naar hun woningen, zodra die voldoende zijn geventileerd en zijn gecontroleerd op een eventuele aanwezigheid van koolmonoxide.