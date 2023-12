Unie van Waterschappen: managen hoogwater is ‘uitdaging’

De Unie van Waterschappen houdt de situatie rond het hoogwater in de rivieren ook tijdens de kerstdagen nauwlettend in de gaten. “Vooral in het oosten van het land is opgeschaald”, zegt een woordvoerder. “Daar zijn doorlopend dijkinspecties en worden stuwen en duikers gecontroleerd zodat het water goed weg kan en het systeem blijft werken.” Met pompen wordt water weggevoerd naar plaatsen waar nog ruimte is voor berging.

De woordvoerder spreekt van een uitdaging, omdat de bodem door de vele neerslag verzadigd is: “de spons is helemaal volgezogen”. Water dat valt, stroomt normaal weg in de rivieren, maar “die zitten nu helemaal vol”. Op veel plaatsen zijn rivieren buiten de oevers getreden en zijn uiterwaarden ondergelopen. De waterschappen waarschuwen mensen om niet over blank staande fietspaden te gaan (“dat is gewoon link”). Ook de auto parkeren op een met water verzadigde dijk is geen goed idee, omdat daardoor schade kan ontstaan.

Het grootste knelpunt is de komende dagen de Rijn, door de vele regen in het stroomgebied, aldus de Unie van Waterschappen. Op 28 december wordt bij Lobith een piek verwacht van 14,90 meter boven NAP. Bij die waterstand loopt bijvoorbeeld de Waalkade in Nijmegen onder water.

In het oosten van het land is er sprake van hoogwater in de Overijsselse rivieren Vecht, Regge en Dinkel.