Wateroverlast op veel plekken in Oost- en Zuid-Nederland

De regenachtige eerste kerstdag zorgt door heel Nederland voor veel overlast. De problemen doen zich met name voor in Overijssel en Gelderland, maar ook in Drenthe en Brabant hebben mensen last van ondergelopen wegen, fietspaden en kelders.

Het Overijsselse buurtschap Fortmond (gemeente Olst-Wijhe) is door het hoge water niet meer met de auto bereikbaar, schrijft de Stentor. Inwoners en bezoekers worden met een speciaal pontje van en naar het vaste land gebracht. In het buitengebied van Losser zijn straten onder water gelopen doordat de Ruhenbergerbeek is overstroomd.

De Gelderlander meldt dat medewerkers en vrijwilligers van Free Nature in Poederoijen (gemeente Zaltbommel) 120 konikpaarden en runderen in veiligheid hebben gebracht. Het gebied waar de dieren normaal gesproken grazen, komt vermoedelijk donderdag onder water te staan.

In Drenthe zijn akkers ondergelopen en is natuurgebied Hart van Drenthe op sommige plekken door het hoge water vrijwel onbegaanbaar, meldt RTV Drenthe. In Eelde is een klein sinkhole ontstaan en is een deel van de kruising Brouwersteeg/Hoofdweg afgezet.

Op recreatiepark Kanthoeve in het Brabantse Bakel zijn de wc’s van ongeveer honderd vakantiehuisjes overgelopen omdat de riolering het regenwater niet meer kan afvoeren, bericht Omroep Brabant. Volgens de regionale omroep stond restaurant Het Wapen van Kaatsheuvel urenlang blank omdat een gemaal stilviel en het rioolwater via de wc’s de horecagelegenheid instroomde. De brandweer heeft het water weggepompt en het restaurant is weer open.