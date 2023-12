De zwaargewonde man die zaterdagmiddag in een tuin aan de Dagpauwoog in het Brabantse Someren werd gevonden, is zondag overleden. Hij is een natuurlijke dood gestorven.

Zaterdag zei de politie nog te vermoeden dat de man door geweld gewond was geraakt. Er werd een onderzoek ingesteld, waaruit nu is gebleken dat er geen sprake is geweest van een misdrijf.