Brandweer redt mensen, ook vrouw en baby, uit pand Amsterdam

De brandweer heeft ongeveer vijftien personen gered uit een pand aan de Slotermeerlaan in Amsterdam Nieuw-West. Meubilair buiten was in de brand gevlogen en als gevolg van gesprongen ramen drong de rook het pand binnen, legt een woordvoerder uit.

De rook trok via het trappenhuis naar boven. Veel mensen wilden juist via dit trappenhuis het pand verlaten, maar de hoofduitgang bleek in deze situatie niet de goede uitgang, zo schetst de woordvoerder. De brandweerlieden hebben ze het pand uit geholpen.

Ook zijn nog een aantal bewoners uit hun woning gered, onder wie een vrouw en een baby. Een persoon moest ter plekke door ambulancepersoneel worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd.