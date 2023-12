In een portiekflat aan de Vincent van Goghlaan in Haarlem is maandagavond een ontploffing geweest, vermoedelijk door zwaar vuurwerk. Ook aan de Lodderdijk in Gemert was het raak, daar ging rond 05.30 uur zwaar vuurwerk af. Dit meldt de politie.

In Haarlem raakten de portiek, deuren en meerdere ruiten beschadigd. Niemand is gewond geraakt. In Gemert is een ruit van een woning gesneuveld.