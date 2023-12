Familiefilm Wonka domineert bioscopen tijdens de kerstdagen

De familiefilm Wonka heeft in de dagen rond Kerstmis de meeste bezoekers naar de Nederlandse bioscopen getrokken. Met een omzet van bijna 4 miljoen euro en tot dinsdag ruim 355.000 bezoekers is Wonka de best bezochte bioscooptitel van dit moment. Dat meldt distributeur Warner Bros. Nederland.

In Wonka wordt de voorgeschiedenis verteld van de beroemde chocolademaker uit het boek Charlie and the Chocolate Factory van Roald Dahl. De hoofdrol is voor acteur Timothee Chalamet, de belangrijkste bijrol is voor Hugh Grant die zijn zakenpartner Meneer Loempe speelt. De film en regisseur Paul King, die eerder de Paddington-serie maakte, kregen lovende recensies.

Volgens Warner kiest een kwart van de bezoekers voor de Nederlands nagesynchroniseerde versie, de rest van de fans kiest voor de Engelstalige versie. Naast Wonka doen de Nederlandse films het erg goed deze kerstdagen. Op de tweede en derde plek in de bezoekerslijst staan twee vaderlandse sequels: Bon Bini Bangkok Nights van en met Jandino Asporaat en de komedie De Tatta’s 2.

Daarna volgen pas de Hollywood-blockbusters als Aquaman 2, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes en de biografiefilm Napoleon.