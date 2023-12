Bij een steekpartij in de nacht van maandag op dinsdag is in een woning aan de Wezelstraat in de Dierenbuurt in Delft een persoon gewond geraakt, meldt de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. In de woning hielden agenten een verdachte aan. De politie denkt dat een uit de hand gelopen ruzie leidde tot de steekpartij.

De politie doet nog onderzoek naar de precieze toedracht en het motief voor het steekincident.