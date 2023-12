Hoog waterpeil bezorgt waterschappen zeer drukke kerst

Het hoge water blijft veel waterschappen en hun medewerkers een drukke tweede kerstdag bezorgen. Vooral in het oosten en zuiden van het land hebben mensen op diverse plekken wateroverlast. Gemalen draaien op volle toeren, waterschappen laten uiterwaarden en bergingsgebieden volstromen en op diverse plekken zijn zandzakken en pompen nodig. Van een echte noodsituatie is nog steeds nergens sprake.

“Er is op dit moment geen sprake van een acuut veiligheidsrisico, maar we krijgen wel veel meldingen van ondergelopen kelders, kruipruimtes en straten die blank staan of toiletten waar het water omhoog komt”, laat Waterschap Aa en Maas weten. “We begrijpen dat dit heel vervelend is, zeker tijdens de feestdagen”, schrijft het Brabantse waterschap in een update. “Helaas kunnen wij niet meer doen dan we al doen; namelijk het zorgen voor het afvoeren van water waar dat nog wel kan of het daarheen sturen waar het zo min mogelijk overlast veroorzaakt.”

De brandweer benadrukt dat mensen niet zomaar 112 moeten bellen als ergens sprake is van wateroverlast. “Bel 112 alleen bij acuut gevaar. Zo voorkomen we overbelasting van 112”, klinkt het op het X-account van de Brandweer Brabant-Zuidoost.

Dat tweede kerstdag vrij droog verloopt, is een meevaller. In Zwolle bijvoorbeeld, waar de stadsgrachten al tot de randen zijn volgelopen. “Op het laagste punt, bij de rechtbank in Zwolle, komt er wat water op de stoep. Voor de rest van de stadsgracht verwachten we dat niet. We blijven alert en voeren zoveel mogelijk water af”, meldt waterschap Drents Overijsselse Delta. Verderop langs de Vecht, bij Vilsteren, heeft het schap een zwakke plek in de dijk gezien. Die is versterkt met zandzakken.

“Ook zien we soms graafschade, gegraven door bijvoorbeeld een vos of een hond”, voegt het schap eraan toe. Wie gaat kijken naar het hoge water en dan een hond meeneemt, moet die aangelijnd houden om graafschade te voorkomen.

In het Brabantse Sint-Oedenrode staat het water van de Dommel zo hoog, dat het waterschap daar heeft besloten een nooddijk aan te leggen.