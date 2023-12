Opbouw vreugdevuren Scheveningen en Duindorp begonnen

Op de stranden van Scheveningen en Duindorp is de opbouw van de jaarlijkse vreugdevuren begonnen. Om 22.00 uur startten de bouwers met het verzamelen en stapelen van de pallets. De komende dagen wordt hard gewerkt aan de metershoge houtstapels die aan het begin van het nieuwe jaar in brand gestoken worden.

De vreugdevuren zijn in Den Haag een jarenlange traditie en die op de stranden van Scheveningen en Duindorp zijn de grootste. Bij de jaarwisseling van 2018 op 2019 ging het mis. De harde wind blies smeulend hout over Scheveningen en de vonkenregen richtte daar voor ruim een miljoen euro schade aan. Bij onderzoek bleek dat de beide stapels op het strand veel hoger waren dan was afgesproken met de gemeente. Ook had de gemeente niet genoeg gedaan om de regels te handhaven.

Sinds vorig jaar gelden er strengere regels voor de vreugdevuren. De stapels mogen niet groter worden dan 10 bij 10 bij 10 meter. Organisatoren moeten bovendien duidelijke maatregelen nemen voor de veiligheid van toeschouwers en omstanders.

De gemeente maakte in oktober bekend dat de bouwers in Den Haag dit jaar meer geld kunnen krijgen. Voor de grootste vuren, in de buurten Scheveningen en Duindorp, is voortaan maximaal 161.000 euro per vreugdevuur per jaar beschikbaar. Volgens de gemeente zijn de kosten van veiligheidsmaatregelen voor de nieuwjaarsfeesten fors gestegen en was het bedrag dat eerder was uitgetrokken niet toereikend.