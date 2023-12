Unie van Waterschappen: waterveiligheid nergens in geding

Ondanks het hoge water is de waterveiligheid nergens in het geding, meldt de Unie van Waterschappen dinsdag. De situatie is met de genomen maatregelen “beheersbaar”, aldus de vereniging van 21 waterschappen in Nederland. De dijken zijn stevig genoeg.

Wel kan het water voor overlast zorgen. Zo kunnen kades, fietspaden en kruipruimtes onderlopen. Ook stijgend grondwater kan voor problemen zorgen.

Negen waterschappen hebben ‘opgeschaald” met name in het oosten zijn extra mensen en middelen ingezet. Zo zijn rond de Regge, Dinkel en Vecht waterstanden gemeten die eens in de tien jaar voorkomen.

Door verwachtte regenval zal het waterpeil nog wel stijgen, vermoedt de unie. Rivieren zullen dan ook verder buiten hun oevers treden. Dat gebeurt voornamelijk in uiterwaarden, die daarvoor bedoeld zijn, legt een woordvoerder uit. “Maar dit komt zelden voor.”

Op donderdag wordt de piek van het hoogwater verwacht bij Lobith van zo’n 14.70 meter boven NAP. Rijkswaterstaat meldt dat het waterpeil van de Maas inmiddels aan het zakken is.

In het IJsselmeer staat het water nog een meter hoger dan normaal in de winter, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Daar komt dinsdag naar verwachting nog eens 10 centimeter bij. Vanaf woensdag zijn de weersomstandigheden mogelijk gunstiger om water uit het IJsselmeer af te voeren naar de Waddenzee.