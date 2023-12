De stoomstoring die in de nacht van maandag op dinsdag ruim 11.000 huishoudens trof in en rond Nijverdal (Overijssel) was rond 08.45 uur verholpen, dat meldt netbeheeder Enexis. Door het hoge water was een schakelstation half ondergelopen.

Eerder vroeg de netbeheerder mensen die weer stroom hadden niet gelijk apparaten als de oven, magnetron of wasmachine te gebruiken, omdat de stroom anders weer uit kon vallen. De oproep geldt inmiddels niet meer.