Brand in parkeergarage onder Rotterdamse flat

In een parkeergarage aan de Brede Hilledijk in Rotterdam (Katendrecht) is in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitgebroken. Volgens een woordvoerder van de brandweer staan twee auto’s in brand. De garage, Groene Hilledijk, ligt onder een appartementencomplex, maar omdat de brandweer goed bij de brandende auto’s kan komen, worden vooralsnog geen woningen ontruimd. Wel is er opvang geregeld voor bezorgde flatbewoners. Zij kunnen terecht in het naastgelegen politiebureau.

De brandweer adviseert omwonenden om deuren en ramen gesloten te houden. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.