Dit jaar al meer crystal meth-drugslabs opgerold dan vorige jaren

De politie heeft tot december twintig productielocaties voor crystal meth ontmanteld. Dat zijn er meer dan in voorgaande jaren. In 2022 en 2021 werden er in dezelfde periode vijftien productielocaties voor de synthetische drugs opgerold, meldt de politie woensdag.

Bij het oprollen van de drugslabs vindt de politie vaak lege vaten met resten grondstoffen. Die stoffen deelt de politie met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Dat maakt dan zogeheten informatiebladen voor opsporingsdiensten, het Openbaar Ministerie, rechtbanken en advocaten.

“Daarin leggen ze onder meer de productieprocessen vast”, aldus AndrĂ© van Rijn van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO). “De handel in drugs is vaak in contanten en criminelen houden lang niet altijd een controleerbare boekhouding bij. Met de informatiebladen van het NFI kunnen we vervolgens berekenen wat er is verdiend. Dat is belangrijk om te weten, want dan kunnen we het crimineel verdiende vermogen afpakken.”

Het NFI doet ook onderzoek naar de steeds veranderende productieprocessen van de drugs. “Nieuwe grondstoffen en nieuwe processen betekenen andere verhoudingen en andere opbrengsten”, aldus NFI-deskundige verdovende middelen Jorrit van den Berg. Het NFI probeert de productieprocessen in eigen lab zo goed mogelijk na te bootsen om de te verwachte opbrengst van de drugs bij verschillende processen en grondstoffen in te schatten.

Volgens Van Rijn kan de politie niet leunen op de berekeningen voor de drugsopbrengsten van omliggende landen. “Nederland is op dit gebied helaas trendsettend. Ons land is productieleider op het gebied van drugs.” Daarom kookt het NFI dus ongeveer twee keer per jaar zelf drugs. Het liefst ziet de politie dat het NFI bij elke nieuw gevonden grondstof het productieproces nabootst, maar volgens Van Rijn is daar helaas geen capaciteit voor. “Dus we moeten constant met het OM prioriteren.”