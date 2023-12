Noodlijdend Couperus Museum sluit de deuren en ‘hoopt op wonder’

Het Louis Couperus Museum in Den Haag sluit op 31 december de deuren. Dat meldt oprichter Caroline de Westenholz op de website. Het museum deed in november een oproep tot financiƫle steun. De Westenholz heeft het museum al dertig jaar uit eigen zak bekostigd, maar redt dit niet meer. Het museum heeft de gemeente om hulp gevraagd.

“Wij hebben op het persbericht dat wij half november lanceerden veel hartverwarmende reacties ontvangen”, schrijft De Westenholz. “Daar zat jammer genoeg nog geen concrete toezegging bij. Zoals aangekondigd sluiten we daarom op 31 december de deur voor het publiek en breken we de tentoonstelling af.”

Eerder liet de gemeente Den Haag weten dat het Couperus Museum in het verleden incidenteel subsidie heeft gekregen, maar dat voor de laatste structurele subsidieperiode geen aanvraag was ingediend.

De oprichtster geeft zichzelf nog tot 15 mei om oplossingen te vinden. “Vanaf 1 januari gaan we virtueel en is er gelegenheid om in alle rust te kijken of een doorstart of samenwerking elders mogelijk is”, schrijft De Westenholz. “Als doorstart niet mogelijk blijkt, houdt het Louis Couperus Museum op 15 mei 2024 helaas op te bestaan. Dit zou eeuwig zonde zijn voor Den Haag en de rest van Nederland. Maar wie weet gebeurt er nog een wonder. Daar hopen wij op.”

Couperus geldt als een van de grootste schrijvers die Nederland heeft voortgebracht. Maar hij is “te chique en te moeilijk voor subsidie”, aldus de oprichtster. Het in 1995 geopende museum bevindt zich aan de Javastraat in Den Haag.