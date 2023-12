Politie Oostenrijk: dode 14-jarige viel 25 meter over rand piste

De 14-jarige Nederlandse jongen die dinsdag overleed door een ski-ongeluk is 25 meter omlaaggevallen nadat hij door onbekende reden van de piste was afgeraakt. Dat meldt de Oostenrijkse politie in een bericht over het ongeluk op haar website. De jongen was aan het skiën met zijn familie in het skigebied Hochoetz. Rond 13.50 uur skiede hij alleen op een rode piste, toen hij daar ten val kwam.

Een skiër vond de jongen, die ernstig gewond was door de val. Een andere skiër en een begeleider van skiliften hebben nog geprobeerd de jongen te reanimeren. De hulpverleners van een medische helikopter namen de reanimatie over, maar dat bleek tevergeefs.

Hochoetz ligt in het westen van Oostenrijk, op ongeveer 60 kilometer afstand van de populaire wintersportplaats Innsbruck.