Rechtbank: geen extra onderzoek mishandeling na arrestatie Taghi

De rechtbank Amsterdam ziet geen reden om extra onderzoek te doen naar de manier waarop Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi naar Nederland is gebracht na zijn arrestatie in Dubai eind 2019. Taghi had na zijn arrestatie letsel opgelopen, onder meer zijn neus was gebroken en hij had opgezwollen oogkassen.

De autoriteiten in Dubai lieten recent weten dat Taghi (46) niet gewond was toen hij het land verliet. Dat antwoord was saillant, want bij aankomst in Nederland had Taghi zichtbaar verwondingen aan zijn gezicht, het Openbaar Ministerie heeft later ook erkend dat een arts in Nederland letsel had geconstateerd.

De eerder deze maand opgestapte advocaten van Taghi hadden – voordat zij de verdediging neerlegden – de rechtbank laten weten hier opheldering over te willen. De rechtbank heeft woensdag beslist daar geen reden toe te zien. Dat komt omdat Taghi zelf “uitvoerig heeft verklaard” dat het letsel is ontstaan tijdens zijn arrestatie en detentie in Dubai, aldus de rechtbank in een toelichting. Nogmaals informatie hierover vragen, is daarom volgens de rechtbank niet nodig.

Inez Weski, de voormalig advocaat van Taghi, had in mei 2021 al informatie over de arrestatie gevraagd. Ruim twee jaar later kwamen pas de antwoorden uit Dubai.

Weski is eerder dit jaar gearresteerd en heeft daardoor noodgedwongen de verdediging moeten neerleggen. Taghi kreeg daarna drie nieuwe advocaten, die eerder deze maand ook de verdediging hebben neergelegd. De Marengo-hoofdverdachte heeft nu aangegeven geen nieuwe advocaten meer te willen.

Er is een levenslange gevangenisstraf tegen hem geƫist in het omvangrijke liquidatieproces. De rechtbank is van plan eind februari uitspraak te doen.