Verdachte aangehouden van dodelijke schietpartij in Geleen

De politie heeft een 32-jarige man uit het Limburgse Nuth aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij op de Markt in Geleen afgelopen zaterdag. Dat maakte de politie woensdag bekend. De verdachte werd dinsdag opgepakt na meerdere tips. De politie viel na zijn aanhouding meerdere woningen binnen voor nader onderzoek.

De politie bekijkt of er een verband bestaat met een schietpartij zaterdag tussen 17.00 en 17.30 uur op de A76 ter hoogte van Nuth, vlak na de dodelijke schietpartij in Geleen. Vanuit een auto zou op de snelweg op een andere auto geschoten zijn. Het ging om een donkerkleurige, mogelijk zwarte, en een grijze personenauto. Niet veel eerder, direct na de dodelijke schietpartij in Geleen, vluchtte een donkerkleurige auto, mogelijk een zwarte Opel Corsa, weg richting de A76.

De man die zaterdagavond vlak na 17.00 uur in Geleen werd neergeschoten en later in het ziekenhuis overleed, was een 55-jarige man uit die Limburgse stad. De politie zette een groot team van 25 rechercheurs op de zaak. “Dit is een zeer ernstige zaak” aldus de leider van het rechercheteam. “Een schietpartij met dodelijke afloop in openbaar gebied waar op dat moment, zo vlak voor kerst, nog vele mensen op pad waren, heeft een zeer grote impact. Reden om dit grootschalig op te pakken en alles uit de kast te halen om deze zaak op te lossen”.

De politie onderzoekt ook de achtergrond en de contacten van het slachtoffer, evenals andere meldingen die mogelijk verband houden met de schietpartij. De verdachte zit in beperkingen, wat wil zeggen dat hij met niemand anders mag praten dan met zijn advocaat. Dat betekent ook dat politie en justitie niet meer informatie over deze zaak mogen geven.

De politie is nog steeds op zoek naar getuigen en beelden. “En dan met name beelden die gemaakt zijn tussen 17.00 en 17.30 uur op zaterdagmiddag 23 december en waarop een zwarte auto c.q. zwarte Opel Corsa, al dan niet in combinatie met een grijze auto te zien is”, aldus de politie.