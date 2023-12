Voedselhulp van Rode Kruis in Nederland toegenomen

De voedselhulp van het Rode Kruis in Nederland is het afgelopen jaar weer toegenomen. De hulporganisatie heeft 254.983 boodschappenkaarten uitgedeeld, waar het in 2022 nog ruim 215.000 waren. Met zo’n boodschappenkaart, ter waarde van 17,50 euro, kan iemand gemiddeld voor een week aan warme maaltijden koken.

Dat er meer boodschappenkaarten zijn uitgedeeld, komt volgens het Rode Kruis doordat er meer hulpvragen waren en omdat er met meer organisaties wordt samengewerkt om mensen in voedselnood te bereiken.

Harm Goossens, algemeen directeur van het Rode Kruis, zegt dat ze er voor tijdelijke noodhulp zijn. “Maar onze voedselhulp blijkt structureler nodig terwijl we ons het liefst willen terugtrekken. Dit blijkt in de praktijk niet haalbaar.”

Het Rode Kruis meldt verder dat er meer samenwerkingspartners worden gezocht, om zo meer mensen van hulp te voorzien. “We willen komend jaar zoveel mogelijk mensen in voedselnood blijven helpen met een boodschappenkaart. Het liefst met een kaart die in alle levensmiddelenwinkels te gebruiken is”, aldus Goossens.

Eerder deze maand werd al bekend dat het aantal scholen dat meedoet aan het programma voor gratis maaltijden voor kwetsbare leerlingen, is opgelopen tot ongeveer 1900. Dit komt neer op een kwart van de basisscholen en middelbare scholen.