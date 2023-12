Waterschappen houden hoogwatersituatie nauwlettend in de gaten

De waterschappen blijven alert en houden de waterstanden en -afvoeren nauwlettend in de gaten. Volgens Rijkswaterstaat hebben elf van de vijfentwintig waterschappen opgeschaald om de extra (preventieve) inzet van mensen en middelen goed te coördineren. Vooral voor de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Hunze en Aa’s en Vechtstromen is het erop of eronder de komende dagen.

Waterschap Drents Overijsselse Delta ziet een iets gunstiger beeld in het werkgebied, omdat het dinsdag bijna niet heeft geregend en ook woensdag weinig neerslag wordt verwacht. Het water in De Vecht en de IJssel stijgt naar verwachting langzaam verder tot donderdag of vrijdag. Op de Sallandse weteringen, die onder andere zorgen voor de hoge waterstanden in Zwolle, is de piek geweest. De dijken in het gebied houden het vooralsnog goed en worden dagelijks geïnspecteerd, zegt het waterschap.

In het werkgebied van waterschap Hunze en Aa’s dalen de waterstanden in de boezemkanalen. Het waterschap verwacht dat de daling de komende dagen ondanks de neerslagverwachting doorzet “omdat we de komende dagen optimaal kunnen spuien met onze spuisluizen in Delfzijl en Nieuwe Statenzijl”. Wel kost de afvoer vanuit het achterland veel tijd, zegt het waterschap. Door de inzet van extra pompen daalt het water wel, maar dit gaat langzaam. De klepstuwen bij het Zuidlaardermeer blijven daarom nog even omhoog, terwijl die langs het Winschoterdiep weer gestreken kunnen worden.

Op de dijken langs De Vecht en het Afwateringskanaal zet het waterschap Vechtstromen “preventief en éénmalig” zijn “dijkleger” in. De vrijwillige dijkwachters zijn getraind om de dijken op kwetsbare plekken en schade te inspecteren. Het waterschap vraagt het publiek met klem om niet op de dijken te komen.

Ook waterschap Rijn en IJssel ziet een kleine daling van de afvoer in de beken en sloten. Wel verwacht het waterschap de komende dagen lokaal nog steeds wateroverlast, zeker omdat vanaf vrijdag weer wat neerslag wordt verwacht. “Bij elke bui die nu valt stijgen waterstanden en afvoeren.” De dijken worden dagelijks gecontroleerd en lijken de waterstand goed aan te kunnen, aldus het waterschap.