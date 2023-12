Aangifte tegen Israëlisch-Nederlandse militair die in Gaza vocht

Een Nederlandse advocaat heeft aangifte gedaan tegen een Israëlisch-Nederlandse militair die in Gaza heeft gevochten. Het gaat om een 22-jarige man die eerder zijn verhaal in het AD deed. Hij verloor een been bij een aanval in Gaza meldde de krant. Volgens advocaat Haroon Raza zou de man zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden.

Volgens de advocaat heeft het leger onder meer doelbewust hulpdiensten en journalisten aangevallen in Gaza en Palestijnen gemarteld. Ook zou de IDF burgerdoelen hebben aangevallen zoals scholen. De luitenant zou in de ogen van de advocaat zich als onderdeel van de IDF hier ook schuldig aan hebben gemaakt.

Volgens Raza zijn dit geen op zichzelf staande incidenten, maar maken ze deel uit van een “breder, systematisch patroon van oorlogsmisdaden en genocidale acties door de IDF”. De aangifte wordt door het Landelijk Parket beoordeeld, bevestigt het OM.

De advocaat heeft daarnaast ook een klacht ingediend bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag.