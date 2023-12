Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen iets gedaald rond kerst

De druk op de ziekenhuizen door het coronavirus wordt iets minder. Het totale aantal opgenomen patiënten is donderdag gedaald tot onder de achthonderd, voor het eerst in bijna drie weken. Binnen een week tijd zijn zeventig bedden vrijgekomen. Of er een verband is met de kerstdagen en de jaarwisseling, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) niet.

In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 793 mensen die positief getest zijn op het coronavirus. Half december waren het er meer dan 900. Dat was bijna het hoogste aantal sinds april vorig jaar. In een rondgang van het ANP zeiden ziekenhuizen dat de meeste patiënten al kampen met andere gezondheidsklachten, die door het coronavirus erger worden.