Kindertelefoon kreeg veel bellers over Gaza en verkiezingen

Veel kinderen hebben in de afgelopen maanden naar de Kindertelefoon gebeld, omdat ze zich zorgen maken over de oorlog tussen Israël en Hamas in de Gazastrook. Ook waren ze bezorgd over de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen.

“Kinderen kwamen met vragen naar aanleiding van de beelden die zij zagen of gaven aan zich zorgen te maken over klasgenoten en familie uit het oorlogsgebied”, meldde de Kindertelefoon donderdag in zijn jaaroverzicht. Rond de verkiezingen wilden kinderen en jongvolwassenen graag met de vrijwilligers van de Kindertelefoon “praten over de verdeeldheid in hun omgeving” en hun zorgen uiten over de verkiezingsuitslag.

Volgens de Kindertelefoon vinden kinderen de opkomst van kunstmatige intelligentie ook lastig. Bij de chatdienst kregen vrijwilligers regelmatig de vraag of ze een chatbot waren.

De meeste gesprekken gaan, zoals elk jaar, over emotionele problemen, seksualiteit, relaties, liefde en familie.