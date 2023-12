Oproep tot gezellig en niet te druk oudjaar voor spoedeisende hulp

Maak oud en nieuw gezellig, maar maak het niet te bont. Dat is de oproep van spoedeisende hulpartsen donderdag in aanloop naar de jaarwisseling. Voorzitter David Baden van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA) hoopt dat het ook voor hulpverleners een gezellige nacht wordt.

Als arts op de spoedeisende hulp is Baden erg “beducht” voor de mix van alcohol, drugs en vuurwerk. “Het leidt tot slachtoffers met botbreuken, hersenschuddingen of -beschadigingen, brandwonden en oogletsel”, zegt hij. “Maar al te vaak is er ook sprake van agressie tegen ambulancepersoneel, behandelende artsen en verplegend personeel.”

In de ziekenhuizen is in de nacht meer bewakingspersoneel aanwezig dan anders. Raar dat het nodig is, aldus Baden. De NVSHA wijst erop dat omstanders veel afstand moeten houden van het vuurwerk, zeker als er harde wind staat zoals voor deze oud en nieuw is voorspeld. Ook zou iedereen vuurwerkbrillen moeten gebruiken.

Terwijl vuurwerk maar één avond per jaar slachtoffers veroorzaakt, ziet de spoedeisende hulp vaak het hele jaar door slachtoffers van alcohol. Baden hoopt daarom dat mensen ook bewuster om zullen gaan met alcohol. “Het drinkgedrag is – naast roken – de meest voorkomende verslaving in Nederland.”