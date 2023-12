Politie bereidt zich opnieuw voor op ‘heftige’ jaarwisseling

De politie houdt ook dit jaar rekening met een “heftige” jaarwisseling, gezien de verdere toename van zwaar en illegaal vuurwerk. “Cobra’s hebben de kracht van een handgranaat. Daar kun je hulpverleners niet volledig tegen beschermen”, zegt Peije de Meij, coördinator jaarwisseling bij de politie.

Dit jaar is al meer dan 60.000 kilo vuurwerk in beslag genomen. Het is voornamelijk afkomstig uit landen als Polen en Tsjechië en komt via de post ons land binnen. “We worden steeds beter in het opsporen ervan, maar het is dweilen met de kraan open. Elders in Europa wordt het gemaakt en verhandeld en daar kunnen we hier niets tegen doen.”

Illegaal vuurwerk kan voor letsel en gehoorschade zorgen bij degene die het afsteekt, maar wordt ook tegen hulpverleners gebruikt. Afgelopen jaar kregen 155 agenten te maken met geweld tijdens oud en nieuw en in “veel plaatsen” werden ze bekogeld met zwaar vuurwerk. Daarbij raakten zij gewond of liepen blijvende gehoorschade op. “Dat is onaanvaardbaar en een extra zorg. Het betekent dat sommige collega’s met een zwaar gemoed zo’n nacht ingaan”, zegt De Meij. Ondanks de personeelstekorten tijdens de jaarwisseling zijn er volgens hem genoeg agenten op de been.

Om incidenten tijdens de nieuwjaarsnacht zoveel mogelijk te voorkomen, werkt de politie samen met sleutelfiguren in een wijk of binnen een netwerk. Het gaat dan bijvoorbeeld om buurtouders. “Zo weten we op welke plekken we ongeregeldheden kunnen verwachten en hoe we in een buurt het beste te werk kunnen gaan.”

Handhaving is volgens De Meij wel steeds lastiger doordat meer en meer gemeenten kiezen ervoor een lokaal vuurwerkverbod. “Het is een enorme lappendeken geworden”, zegt de coördinator over de regels die per dorp en stad verschillen. Of het tot minder aanhoudingen en incidenten zal leiden, is moeilijk te zeggen. “Het heeft alles te maken met de naleving van de regels: houden mensen zich aan zo’n afsteekverbod. Een landelijk verbod zou het duidelijker maken.”