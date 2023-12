Vuurwerkverkoop van start

De vuurwerkverkoop gaat donderdag van start. De verkooppunten voor oudejaarsvuurwerk zijn drie dagen open, ook vrijdag en zaterdag. Omdat 31 december op een zondag valt, wordt er dan geen vuurwerk verkocht. Consumenten konden het vuurwerk sinds half november online bestellen.

De vuurwerkbranche liet vorige week vrijdag weten dat mensen toen ongeveer net zoveel vuurwerk online hadden besteld als in diezelfde periode vorig jaar. In 2022 draaide de branche een recordomzet van 110 miljoen euro. In de twee jaar daarvoor gold er een landelijk vuurwerkverbod. In verband met corona wilde de overheid de zorg op dat moment niet verder belasten.

Het vuurwerk mag alleen worden afgestoken op oudejaarsavond en -nacht, tussen 18.00 uur en 02.00 uur. Zogenoemd fop- en schertsvuurwerk, zoals sterretjes, fonteintjes en knalerwten, mag het hele jaar verkocht en afgestoken worden.