Vuurwerkwinkels druk op eerste verkoopdag ondanks afsteekverboden

Veel mensen gaan donderdag naar een vuurwerkwinkel op de eerste dag dat vuurwerk verkocht mag worden, hoewel er dit jaar meer gemeenten zijn met een afsteekverbod. Voorzitter Leo Groeneveld van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) merkt dat het in de winkels erg druk is, vooral met mensen die online besteld vuurwerk komen afhalen.

Consumenten kunnen tot en met zaterdag vuurwerk kopen of afhalen bij fysieke verkooppunten. Online vuurwerk bestellen was al mogelijk sinds halverwege november. “Er is best wel veel enthousiasme, maar het is niet hectisch. Verkopers willen zo snel mogelijk onlinebestellingen afleveren aan klanten. Dan kunnen ze meer bijbestellen voor de laatste dagen”, zegt Groeneveld.

De drukte op fysieke verkooppunten is vergelijkbaar met de eerste verkoopdag vorig jaar. Afgelopen oud en nieuw boekte de vuurwerkbranche een recordomzet van 110 miljoen euro na twee jaarwisselingen met een landelijk vuurwerkverbod vanwege de coronapandemie. De eerste en de laatste dag zijn altijd het drukst en Groeneveld verwacht dat veel mensen ook zaterdag vuurwerk kopen of afhalen.

Dit jaar zijn er zestien gemeenten met een lokaal vuurwerkverbod, vier meer dan vorig jaar. In Tilburg, Arnhem, Amersfoort en Eindhoven geldt tijdens de jaarwisseling nu ook een afsteekverbod. Maar volgens de voorzitter van de brancheverenging kopen mensen in deze gemeenten ongeveer net zoveel vuurwerk als op plekken zonder verbod. “Je weet niet of ze het in dezelfde gemeente willen afsteken. Het kan zijn dat ze naar vrienden gaan die wonen in een gemeente zonder verbod.”

Kleine partijen stoppen wat vaker met vuurwerk verkopen als ze in een gemeente met een verbod zitten, meldt Groeneveld verder. In Nederland zijn nu iets minder kleine verkopers dan tijdens de vorige jaarwisseling, omdat ze geen opvolger hadden. Hoeveel verkopers zijn gestopt, kan Groeneveld niet zeggen. Vorig jaar was vuurwerk op ongeveer duizend plekken te koop, schat hij. Wel zijn de overgebleven verkooppunten volgens hem groter geworden.