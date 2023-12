Water in IJssel bij Deventer zakt weer, kritiek punt niet bereikt

Het water in de IJssel is donderdag bij Deventer niet over de kade gestroomd. De gemeente meldt dat het kritieke punt van 6,30 meter boven NAP niet is bereikt en dat het water weer langzaam zakt.

Bij een waterpeil van 6,30 meter zou de kade overstromen. De gemeente heeft eerder al op de kade voor de zekerheid zandzakken geplaatst en ook bigbags, extra grote zakken met zand. Die blijven voorlopig wel staan, meldt de gemeente.

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta meldt dat het weer van afgelopen en komende dagen zorgt voor verlichting. De gemalen van het schap draaien gemiddeld op zo’n 50 procent om het overtollige water weg te pompen. Ook is een aantal noodpompen niet meer nodig.

Het schap meldde rond 14.00 uur dat de hoogste stand bij Deventer is bereikt. Wel gaf het aan dat het peil verderop in de IJssel richting Kampen nog een paar centimeter kan stijgen.